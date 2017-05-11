Песков: вероятность смены посла РФ в США не увязана с увольнением главы ФБР

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Вероятность смены посла РФ в США не увязана с увольнением главы ФБР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Россия может заменить своего посла в Соединенных Штатах Сергея Кисляка.
Отвечая на вопрос, не похоже ли возможное решение о смене посла и увольнение директора ФБР Джеймса Коми на своеобразный "обмен". Песков сказал: "Нет, не похоже". "Никаких обменов с послами мы не производим", - заявил он.
Говоря о возможности смены посла РФ в США в принципе, Песков напомнил, что "кадровые перестановки мы также не анонсируем". "Если и когда президент подпишет соответствующие указы, мы, как всегда, об этом сообщим", - сказал он.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антонова внесена в Госдуму для рассмотрения возможности его назначения послом РФ в США. "Да, соответствующее письмо поступило из МИД РФ", - подтвердил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете "Коммерсантъ".
Издание сообщило в четверг, что кандидатура Антонова на пост главы российской дипмиссии в США может быть рассмотрена в парламенте РФ до конца мая. Ближайшее заседание комитета Госдумы по международным делам, в ведении которого находятся вопросы согласования кандидатур дипломатических представителей РФ, запланировано предварительно на 18 мая.