В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей дома

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Резко увеличившийся в 2016 году доход председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой объясняется продажей дома и участка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.

Ранее на сайте ЦИК были опубликованы сведения о доходах и имуществе членов комиссии. Согласно декларации, доход Памфиловой в 2016 году превысил 30,6 млн рублей. При этом в 2015 году, когда она занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ, ее доход составил 7,6 млн рублей.

"Задекларированный доход суммарно образуют зарплата за год и средства, вырученные от продажи дома и земельного участка. На эти деньги был куплен другой объект недвижимости", - пояснили в пресс-службе ЦИК России.

Согласно декларации, у Памфиловой в собственности находится земельный участок площадью 2033 кв. м, жилой дом, квартира (долевая собственность) и гараж.

Кроме того, Памфилова владеет автомобилем Volkswagen Beetle, известным как "Жук".