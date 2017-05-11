В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей дома

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В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей домаПолитика 11 мая, 14:15
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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Резко увеличившийся в 2016 году доход председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой объясняется продажей дома и участка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комиссии.
Ранее на сайте ЦИК были опубликованы сведения о доходах и имуществе членов комиссии. Согласно декларации, доход Памфиловой в 2016 году превысил 30,6 млн рублей. При этом в 2015 году, когда она занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ, ее доход составил 7,6 млн рублей.
"Задекларированный доход суммарно образуют зарплата за год и средства, вырученные от продажи дома и земельного участка. На эти деньги был куплен другой объект недвижимости", - пояснили в пресс-службе ЦИК России.
Согласно декларации, у Памфиловой в собственности находится земельный участок площадью 2033 кв. м, жилой дом, квартира (долевая собственность) и гараж.
Кроме того, Памфилова владеет автомобилем Volkswagen Beetle, известным как "Жук".