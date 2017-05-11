В России за 5 лет предотвращено более 300 террористических преступлений

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. В России за последние пять лет удалось предотвратить более 300 преступлений террористической направленности. Об этом помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов заявил журналистам в интервью, приуроченном к 25-летию Совбеза РФ.

"Своевременно принятыми органами безопасности и правопорядка мерами предотвращено более 300 преступлений террористической направленности", - подчеркнул он. Павлов добавил, что количество преступлений террористической направленности в стране за последние пять лет снизилось в 10 раз, наметилась устойчивая тенденция к снижению числа таких проявлений.

По его словам, с 2012 по 2016 годы в результате специальных мероприятий и контртеррористических операций на Северном Кавказе при оказании вооруженного сопротивления уничтожены более 1200 бандитов, в том числе 201 бандглаварь. Задержаны более 3600 членов бандподполья, склонено к отказу от противоправной деятельности 304 боевика и их пособника.

"При выполнении оперативно-разыскных мероприятий изъято более 1500 самодельных взрывных устройств, 6300 единиц стрелкового оружия и около 6 тонн взрывчатых веществ", - заявил помощник секретаря Совбеза РФ.

Говоря о терактах на объектах транспорта, помощник секретаря Совбеза заявил, что СБ РФ уже направил федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти регионов поручения по совершенствованию деятельности в обеспечении транспортной безопасности, повышению уровня безопасности населения от террористических угроз, обеспечению надежной антитеррористической защищенности объектов и территорий.

"В целях устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса президентом РФ, Советом безопасности и правительством принимаются меры правового и организационного характера, - подчеркнул Павлов. - Так, правительством Российской Федерации в апреле 2017 года утверждены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов".

Упреждающие меры

Павлов отметил, что необходима разработка упреждающих мер для пресечения доступа террористов к ядерным и химическим материалам.

"Неоднократные факты применения отравляющих веществ и высокотоксичных химикатов международными террористическими группировками свидетельствуют о росте угрозы использования химических и отравляющих веществ в террористических целях на территории Российской Федерации, - подчеркнул он. - Это ставит на повестку дня вопрос об упреждающих мерах, направленных на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам".

Говоря о глобальном характере угрозы, которую несет "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), Павлов напомнил, что только в 2016 году около 85 стран стали целями террористических атак различных группировок и испытали на себе их последствия. "Продолжение вооруженного конфликта в Сирии и Ираке, деградация ситуации в Йемене и Ливии, ухудшение обстановки в Афганистане, особенно в его северных провинциях, граничащих с Таджикистаном и Туркменистаном, способствуют нарастанию угрозы распространения терроризма", - констатировал помощник секретаря Совбеза России.

По его словам, все это требует адекватных мер противодействия, выработкой которых занимается Совет Безопасности Российской Федерации. Так, по инициативе президента РФ Владимира Путина был выработан дополнительный комплекс мер, направленных на повышение защищенности российских учреждений, объектов и граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также на противодействие внешним угрозам национальной безопасности, возникающим в результате деятельности международных террористических организаций. "Реализация этих мер позволит гибко и своевременно реагировать на вновь возникающие вызовы и угрозы", - уверен Павлов.

Уход от двойных стандартов

Двойные стандарты, которые демонстрирует Запад в оценках международных террористических организаций, существенно сужают международное сотрудничество сфере борьбы с террором.

"Существующие в законодательстве различных государств противоречия в подходах к проблеме противодействия терроризму и экстремизму, а также применяемые рядом западных стран "двойные стандарты" в оценках деятельности международных террористических организаций существенно сужают рамки сотрудничества, не позволяют объединить усилия развитых стран мира в борьбе с этим злом", - подчеркнул он.

Павлов напомнил, что РФ на всех международных площадках последовательно выступает за гармонизацию международных правовых основ противодействия терроризму, выработку общих подходов к оценке и нейтрализации основных угроз безопасности в этой сфере.

Помощник секретаря СБ РФ подчеркнул, что внутреннее законодательство РФ может в полной мере противодействовать угрозам и вызовам террористического характера. Павлов напомнил, что в последние годы оно было дополнено положениями, позволившими улучшить координацию деятельности субъектов противодействия терроризму, регламентировать применение норм антитеррористической защищенности для различных типов объектов, упорядочить процесс компенсационных выплат и возмещения вреда пострадавшим в результате совершения террористического акта.

Также была установлена уголовная ответственность в отношении лиц, причастных к террористической и иной экстремистской деятельности на стадии приготовления к совершению преступления; за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; организацию и подготовку деятельности террористического сообщества и участие в ней, а также за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

"Ужесточена ответственность за участие в террористической деятельности и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, - отметил помощник секретаря Совбеза РФ. - Отменен срок давности за преступления террористической направленности, введена ответственность за распространение экстремистских материалов, за публичное оправдание терроризма в сети "интернет", пособничество при захвате заложников".

"При этом соблюдается баланс и не допускается нарушение прав человека и взятых международных обязательств", - заметил Павлов.

Борьба с терроризмом в интернете

Для успешной борьбы с идеологией терроризма и экстремизма в интернете необходимо международное сотрудничество, избавленное от двойных стандартов.

"Сохраняются сложности в противодействии идеологии терроризма, распространяемой через сеть "интернет", - отметил он. - Они определяются, прежде всего, глобальным и международным характером информационно-телекоммуникационного пространства. Поэтому для пресечения террористической и экстремистской пропаганды в интернете необходимо развивать международное сотрудничество в этой сфере, создать соответствующую межгосударственную правовую базу, выработать действенные механизмы практической реализации такого взаимодействия, уйти от так называемых двойных стандартов.

Павлов подчеркнул, что противодействие распространению радикальной идеологии является одной из основных задач в области профилактики терроризма и экстремизма. "Без ее решения стратегическая победа в борьбе с терроризмом - невозможна", - уверен он.

Для эффективного решения этой задачи необходим комплексный подход и участие как органов государственной власти, так и различных институтов гражданского общества, научного и бизнес-сообщества, образовательных структур, общественных и религиозных организаций, а также средств массовой информации, уверен представитель Совбеза.

Говоря о борьбе с финансированием терроризма, Павлов напомнил, что для оперативного реагирования на возникающие в этой сфере угрозы создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма. Она наделена полномочием принимать решение о замораживании денежных средств или иного имущества организаций или физических лиц при наличии достаточных оснований подозревать их в причастности к террористической деятельности, в том числе к финансированию терроризма, даже при отсутствии оснований для включения таких организаций в перечень экстремистских или террористических.

Россия также активно участвует в международном сотрудничестве по противодействию финансированию терроризма. "В последнее время в связи с динамичным развитием электронных платежных систем дополнительное внимание уделяется вопросам недопущения их использования в целях финансирования экстремистской и террористической деятельности", - добавил Павлов.