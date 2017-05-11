Путин обсудил с Аббасом вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, чтобы обсудить вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и ряд тем российско-палестинских отношений.

"Позвольте мне от всего сердца поприветствовать Вас у нас в России, - сказал Путин. - Я рад нашей новой встрече, отношения с Палестиной носят для нас особый характер и имеют особое значение". Он напомнил, что только что в ходе церемонии открытия многофункционального культурного центра в Вифлееме стороны говорили о глубоких корнях отношений между двумя странами.

"И в новейшей истории наши отношения всегда были очень теплыми и доверительными, - сказал Путин, поблагодарив своего визави за то внимание, которое он уделяет двусторонним отношениям, за поддержку соотечественников. - Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых тем современного мира - над урегулированием ближневосточном и, конечно, у нас всегда есть о чем поговорить". Российский лидер также выразил уверенность, что визит Аббаса в Россию пройдет результативно.