Путин обсудил с Аббасом вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, чтобы обсудить вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и ряд тем российско-палестинских отношений.
"Позвольте мне от всего сердца поприветствовать Вас у нас в России, - сказал Путин. - Я рад нашей новой встрече, отношения с Палестиной носят для нас особый характер и имеют особое значение". Он напомнил, что только что в ходе церемонии открытия многофункционального культурного центра в Вифлееме стороны говорили о глубоких корнях отношений между двумя странами.
"И в новейшей истории наши отношения всегда были очень теплыми и доверительными, - сказал Путин, поблагодарив своего визави за то внимание, которое он уделяет двусторонним отношениям, за поддержку соотечественников. - Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых тем современного мира - над урегулированием ближневосточном и, конечно, у нас всегда есть о чем поговорить". Российский лидер также выразил уверенность, что визит Аббаса в Россию пройдет результативно.