Верховный суд на три месяца приостановил деятельность партии "Демократический выбор"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Верховный суд России на три месяца приостановил деятельность партии "Демократический выбор" в связи с нарушениями при предоставлении отчетности о деятельности политического объединения. Как передает корреспондент ТАСС, своим решением суд удовлетворил заявление Министерства юстиции, которое усмотрело нарушения в формальной деятельности партии.
Как следует из материалов дела, Минюст ранее направлял партии уведомления о необходимости устранить нарушения, однако партия этого не сделала. Согласно закону, политические партии в России обязаны раз в три года отчитываться перед Минюстом о количестве членов, числе отделений, результатах участия в выборах и иных показателях деятельности.
Партия "Демокоратический выбор" была зарегистрирована в 2012 году и, согласно заявлению представителя Минюста в суде, ни разу не предоставила обязательной отчетности. В свою очередь представитель партии в суде согласился с позицией Минюста и просил об увеличении срока приостановления деятельности вплоть до 6 месяцев. "Мы рассматриваем эту меру как возможность сосредоточиться на проведении необходимых мероприятий, чтобы выполнить требования Минюста", - сказал представитель партии.
Согласно официальному сайту партии "Демократический выбор", ее деятельность сосредоточена на протестной активности в Москве, включая акции против реновации, сноса незаконных торговых точек и безвизового режима с государствами Средней Азии.