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Замглавы МИД РФ: работа США в зонах деэскалации возможна с согласия правительства Сирии

Политика
11 мая, 16:36 UTC+3 СОЧИ 11, мая. /ТАСС

Михаил Богданов также подчеркнул, что создаваемые на освобожденных от террористов территориях местные советы не должны подменять легитимную власть в Дамаске

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Участие представителей США в мониторинге в зонах деэскалации в Сирии возможно лишь с согласия Дамаска. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

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"Пока рано об этом говорить, потому что, конечно, надо все это согласовывать с сирийскими сторонами, потому что Сирия - суверенная страна, у нее есть руководство, поэтому, конечно, надо с ними вести консультации, чтобы было их согласие", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности американского участия.

Замглавы МИД РФ отметил, что ряд конкретных деталей функционирования зон деэскалации, в том числе их точные географические границы, будут обсуждаться в рамках создаваемой рабочей группы, в которую войдут эксперты, прежде всего военные стран-участниц переговоров в Астане.

"Они, эти смысловые и конкретные вопросы, упомянуты в меморандуме, который подписан в Астане тремя странами- гарантами - РФ, Ираном и Турцией. Там все эти вопросы определены, которые требуют более конкретного, углубленного проговора, в том числе, конечно, с участием и стран- наблюдателей в Астане, - продолжил он. - Я имею в виду США и Иорданию".

Создаваемые на освобожденных от террористов территориях в Сирии местные советы не должны подменять легитимную власть в Дамаске, заявил Богданов.

"Вопрос еще возникает, как мне представляется, что после ликвидации присутствующих террористических группировок кто будет контролировать эти территории, - отметил он. - Речь идет о том, что будут создаваться какие- то местные советы, но они не должны подменять собой легитимные власти, правительство, руководство в Дамаске, это не должно потом развиваться в сторону по сути дела развала государства".

Богданов отметил, что Россия рассматривает борьбу с террористами наряду с прекращением боевых действий между правительством и оппозицией как главную задачу в Сирии. "Некоторые районы контролируются ИГ и "Джебхат ан- Нусрой" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС). Это, конечно, требует координации всех действий между сирийской вооруженной оппозицией и сирийской регулярной армией. Это требует и политических решений, а не только военных", - добавил он.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
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Кризис в Сирии
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