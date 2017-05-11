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Москва уже работает над урегулированием отношений между США и Ираном

Политика
11 мая, 16:33 UTC+3 СОЧИ 11, мая. /ТАСС

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что президент США Дональд Трамп - деловой человек, который любит конкретный результат

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Москва уже работает как посредник в урегулировании отношений между США и Ираном. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

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"Сложно, конечно сложно (соединить подходы США и Ирана по Сирии - прим. ТАСС). Никаких иллюзий здесь не должно быть, - отметил заместитель министра. - Американцы в целом приветствовали переговоры в Астане, говорили, что "Астана - это хорошо, а Иран - это плохо", что-то типа того, что "мы отмечаем роль России и Турции в астанинском процессе, и сам процесс хороший, результаты хорошие, но Иран ведет неконструктивную политику в регионе, и мы не можем его хвалить ни при каких условиях".

"Естественно, здесь есть противоречие и проблема, - констатировал он. - Это требует дополнительных политических и дипломатических усилий, будем продолжать работу".

На реплику о том, что теперь Вашингтон более продуктивно подходит к данной ситуации, спецпредставитель обратил внимание, что администрация новая и президент США Дональд Трамп - "человек деловой, любит конкретный результат". "Мы уже отмечаем что подходы деидеологизированы. Дональд Трамп и его окружение - это люди из бизнеса, - продолжил высокопоставленный дипломат. - И они должны мыслить практическими категориями. Мы надеемся, что жизнь в конечном итоге будет все расставлять по своим местам".

"Конечно. Мы пытаемся все время, - сказал он, отвечая на вопрос о готовности стать посредником между Вашингтоном и Тегераном. - Между американцами и иранцами, и между саудовцами и иранцами. Естественно".

"Мы работаем, конечно. Это очень сложно. Другого пути нет", - добавил он.

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