Путин поздравил Борисова с избранием на пост главы правительства Болгарии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре Бойко Борисова с избранием на пост главы правительства Болгарии и выразил надежду, что российско-болгарские отношения будут развиваться в конструктивном ключе.

"В ходе беседы обсуждены перспективные направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово- экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, - сообщила пресс-служба Кремля. - Особый акцент сделан на мероприятиях, приуроченных к исполняющемуся 4 августа 2017 года 25-летию подписания российско-болгарского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, которое будет отмечаться в 2018 году".

Разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.