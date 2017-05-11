Колпаков: управление делами президента не участвует в реализации проекта "Кортеж"

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Управделами президента не участвует в реализации проекта по созданию автомобилей на единой модульной платформе "Кортеж", сообщил управляющий делами Александр Колпаков.

"Этим проектом занимается Федеральная служба охраны России. Управление делами к этому проекту отношения никакого не имеет", - сказал он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в целом проект "Кортеж" идет по графику. "В конце года поставляем первую партию. Три комплекта для гаража особого назначения. Со следующего года, во второй половине, будет запущено уже массовое производство", - сообщил он.

В три комплекта, представленные в конце года, будут входить седан, лимузин и минивэн, добавил министр.