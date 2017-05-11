Фотограф ТАСС на встрече Лаврова и Трампа призвал коллег из США не терять достоинства

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС Александр Щербак, осуществлявший съемку на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в качестве личного фотографа министра, призвал американских журналистов не терять профессионального достоинства и не перекладывать свои неудачи на других людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Его обращение затем разместила у себя на странице в этой же сети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я обращаюсь к американским журналистам с просьбой не терять чувства профессионального достоинства и не перекидывать свой провал в организации съемки и прохода своих СМИ на других людей, - сказал он. - Работаю профессиональным фотокорреспондентом много лет, и, признаться, впервые приходиться сталкиваться с таким абсурдом и бредовыми обвинениями".

Фотограф отметил, что по условиям совместной работы МИД России и агентства ТАСС отдает часть фотоматериала в МИД для бесплатных публикаций на официальной странице и в других источниках, а часть материала идет в ТАСС. "Далее фотографии распространяются так же, как и в любых других фото- и информационных агентствах", - добавил он.

ТАСС

Фотокорреспондент также напомнил, что, согласно обычной практике работы на таких мероприятиях, информация об освещающих их журналистах передается принимающей стороне заранее. "Списки представителей СМИ, которые освещают поездку, всегда подаются заранее, все знают, кто и где работает, кого представляет и так далее", - указал он.

Щербак добавил, что по прибытии в Белый дом он прошел проверку безопасности, в ходе которой были досмотрены все его вещи, а на съемку самой встречи взял с собой лишь два фотоаппарата. "На саму съемку я пошел только с двумя фотоаппаратами, все вещи, включая мобильник, я оставил в другом помещении, так как мне заблаговременно про это сказали, - сообщил он. - Съемка обычная, хендшейк со всей делегацией, обмен слов, далее началась встреча, минуту поработали, потом мне сказали "все".

Фотографии Щербака

Ряд американских СМИ возмутило то, что фотографии со встречи Лаврова и Трампа были распространены российской стороной. Они были сделаны фотокорреспондентом ТАСС, который присутствовал на встрече в качестве официального фотографа российской делегации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "интеллектуальной агонией" инсинуации американских СМИ относительно количества фотографов на встрече президента США Дональда Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшейся в среду в Белом доме. Она указала, что на съемке присутствовали также американские фотографы, а сами фотографии были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД РФ. Таким образом, подчеркнула она, к ним имели доступ и российские, и зарубежные СМИ.