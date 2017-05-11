Миронов не исключил, что думская оппозиция согласует общих кандидатов в губернаторы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Лидер справороссов Сергей Миронов не исключает, что три думские оппозиционные партии (ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия") смогут определиться с едиными кандидатами на посты губернаторов в некоторых субъектах РФ.

"На сегодняшний день я не удивлюсь, если в нескольких регионах (может, в двух, может, в трех) нам удастся согласовать единого кандидата на пост губернатора от всех (оппозиционных - прим. ТАСС) парламентских партий", - сказал Миронов ТАСС.

Миронов напомнил, что создана рабочая межпартийная группа, в которую входят представители этих трех партий. "Есть рабочая группа, которая собирается раз в неделю. От нашей партии в нее входит депутат Александр Бурков, от ЛДПР - Игорь Лебедев и от КПРФ Иван Мельников. Пытаемся согласовать позиции", - добавил он.

В марте 2017 года председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов передал обращения к лидерам КПРФ Геннадию Зюганову и ЛДПР Владимиру Жириновскому с предложением объединить усилия на губернаторских выборах и выдвинуть в 14 регионах общих кандидатов, где 10 сентября 2017 года состоятся прямые выборы высших должностных лиц.

Позднее Миронов называл трех фаворитов среди представителей "Справедливой России", которые определены в качестве единых кандидатов от оппозиции на выборах в губернаторы. В частности, он говорил об Александре Буркове как о кандидате в губернаторы Свердловской области, Анатолии Грешневикове - в Ярославской области, Ирине Петеляевой - в Республике Карелия. От ЛДПР, по словам Миронова, есть Александр Шерин в Рязанской области, Алексей Диденко в Томской области, а от КПРФ - Вячеслав Мархаев в Бурятии и Сергей Мамаев в Кировской области.

В начале апреля первый зампредседателя нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ) информировал, что "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ пока не согласовали ни одной кандидатуры для выдвижения в качестве единых кандидатов на предстоящих в сентябре выборах глав регионов.