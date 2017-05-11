ТАСС удивлен реакцией американских СМИ на фотосъемку встречи Трампа и Лаврова

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС удивлено реакцией американских СМИ на публикацию фоторепортажа, который сделал фотокорреспондент агентства Александр Щербак со встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и считает недопустимой подобную предвзятость в отношении российских коллег, выполнявших обычную журналистскую работу. Об этом говорится в распространенном заявлении ТАСС.

"Александр Щербак является штатным фотографом агентства ТАСС, регулярно сопровождает министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его зарубежных визитов, осуществляя также функции личного фотографа главы внешнеполитического ведомства. МИД РФ еще до начала визита уведомил американскую сторону о том, что функции личного фотографа министра будет осуществлять фотокорреспондент ТАСС Александр Щербак", - сказано в заявлении.

Форматы освещения указанной встречи в СМИ согласовывались Вашингтоном. "При этом ни до, ни после начала работы фоторепортера ТАСС американская сторона не устанавливала никаких ограничений на распространение фотоматериалов этой встречи", - подчеркивается в документе.

Продолжительность протокольной фотосъемки начала переговоров Трампа и Лаврова, которую вел Щербак, составила две минуты. Ее материалы были размещены на сайте МИД РФ, в социальных сетях ведомства, а также опубликованы на сайте фотослужбы ТАСС. "Подобное распространение является стандартной практикой взаимодействия агентства с пресс-службой МИД, когда на месте события присутствует только один журналист государственного агентства, а материалы представляют большой общественный интерес", - говорится в заявлении.

Помимо репортера ТАСС, протокольную съемку также осуществлял официальный фотограф Белого дома.

ТАСС

"Информационное агентство России "ТАСС" является государственным информационным агентством и финансируется Правительством РФ. Освещение деятельности федеральных министерств и ведомств, в том числе и их руководителей, является одной из ключевых функций агентства на протяжении всей его многолетней истории. Подписчиками ТАСС являются российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации и многие другие", - сказано в документе.

"Необходимо отметить, что ТАСС, как и все СМИ, регулярно использует материалы СМИ из США и других государств. Материалы зарубежных СМИ используются не только для иллюстрирования событий, произошедших в иностранных государствах, но и российских событий. При этом ТАСС никогда не акцентирует внимание читателей на том, что для освещения событий были использованы материалы иностранных СМИ. Редакция ТАСС считает, что критериями для использования материалов СМИ должны быть профессионализм, эксклюзивность и качество, а не национальная принадлежность того или иного СМИ", - подчеркивается в заявлении.

ТАСС просит российские и международные журналистские организации дать оценку заявлениям американских СМИ в отношении фотокорреспондента агентства.