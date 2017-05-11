Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: в Арктике нет потенциала для какого-либо конфликта

Политика
11 мая, 22:23 дата обновления: 11 мая, 22:29 UTC+3

Международное право позволяет надежно обеспечивать в регионе национальные интересы всех арктических государств, заявил глава МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США). 11 мая. /ТАСС/. Потенциала для какого-либо конфликта не существует на территории Арктики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской встрече Арктического совета (АС).

"Россия много делает и будет делать, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта. Международное право позволяет надежно обеспечивать в нашем общем регионе национальные интересы всех арктических государств", - подчеркнул Лавров

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Освоение Арктики Министерская сессия Арктического совета на Аляске
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала водителя BMW, напавшего на женщину в центре Москвы
2
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
3
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол
6
РПЦ призвала не рассматривать дело Соколовского как "дело церкви против блогера"
7
Белый дом: Трамп подписал указ об усилении кибербезопасности не в связи с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама