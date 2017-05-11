Лавров: в Арктике нет потенциала для какого-либо конфликта

ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США). 11 мая. /ТАСС/. Потенциала для какого-либо конфликта не существует на территории Арктики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на министерской встрече Арктического совета (АС).

"Россия много делает и будет делать, чтобы Арктика развивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества. Здесь нет потенциала для какого-либо конфликта. Международное право позволяет надежно обеспечивать в нашем общем регионе национальные интересы всех арктических государств", - подчеркнул Лавров