Лавров: РФ примет меры для комфортной работы коренных народов в Арктическом совете

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Лавров: в Арктике нет потенциала для какого-либо конфликтаПолитика 11 мая, 22:23
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ФЭРБАНКС /США/. 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обещал принять меры для обеспечения более комфортного участия представителей российских коренных народов в работе Арктического совета (АС). Об он заявил, выступая на министерской встрече совета.
"Обещаю принять меры, которые позволят более комфортно представителям коренных народов России участвовать в работе Арктического совета", - сказал Лавров.
Россия призывает активизировать работу Арктического экономического совета, среди российских приоритетов - расширение взаимовыгодных экономических связей в регионе, заявил Лавров.
"Понятно, что успешное развитие сотрудничества невозможно без укрепления его ресурсного потенциала, - сказал Лавров. - Хотел бы выделить в этой связи значение инструмента поддержки проектов, который позволяет задействовать новые технологические решения и внедрять экологические инициативы, в том числе по уменьшению выбросов черной сажи, ликвидации накопленных промышленных отходов".
"Хотя Арктика больше не терра инкогнита, регион остается в числе наименее изученных, - продолжил министр. - Описанное сегодня межправительственное соглашение об укреплении международного арктического научного сотрудничества придаст дополнительный импульс совместной исследовательской работе ученых всех наших стран".
По его словам, в числе российских приоритетов - расширение взаимовыгодных экономических связей. "Мы приветствуем запуск в Арктическом совете сотрудничества в сфере телекоммуникаций и предлагаем на этом примере активизировать деятельность Арктического экономического совета, - отметил глава МИД РФ. - Призываем вступающее в свои права финское председательство разработать конкретные предложения на сей счет с учетом мнения всех участников Арктического совета".
В состав Арктического совета входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Помимо этих стран, обладающих правом принятия решений, в АС также входят постоянные участники. Это организации коренных народов Севера: Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Совет саамов. Они участвуют в подготовке всех документов и решений.
На заседании Арктического совета в Фэрбанксе выступили представители российских алеутов и манси.