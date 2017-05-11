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Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом

Политика
11 мая, 23:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Ранее телеканал CNN заявил, что Россия якобы обманула Вашингтон, опубликовав фотографии из Овального кабинета в ходе встречи Сергея Лаврова с Дональдом Трампом

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Мария Захарова

Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "несусветным позором" утверждения телеканала CNN и газеты Washington Post о том, что Россия якобы обманула США при проведении фотосъемки встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, а российский фотограф мог пронести в Белый дом шпионское оборудование. Об этом она написала в Facebook.

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"CNN со своими "анонимными источниками в Белом доме", Washington Post с заявлением о том, что "российская делегация могла занести в Белый дом шпионское оборудование" - какой же несусветный позор", - отметила она.

Захарова напомнила, что телеканал CNN выпустил материал со ссылкой на свои "источники в Белом доме" о том, что Россия якобы обманула Вашингтон, опубликовав фотографии из Овального кабинета в ходе встречи Лаврова с Трампом. Однако первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что надлежащий протокол при съемке был соблюден. "Как и ожидалось, CNN снова попался на вранье", - указала она.

"Нечего цитировать CNN, они постоянно придумывают "новости" и их распространяют, выдавая за сенсации. Никаких серьезных "источников" в Белом доме у них нет и быть сейчас не может , потому что их там в принципе не воспринимают", - обратилась официальный представитель МИД РФ к журналистам, процитировавшим информацию CNN.

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