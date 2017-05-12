Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ будет приветствовать любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

Политика
12 мая, 2:49 дата обновления: 12 мая, 3:03 UTC+3

Глава МИД РФ напомнил, что изначально именно Дональд Трамп говорил о важности создания "таких очагов безопасности, где население может спокойно вздохнуть"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ФЭРБАНКС /США/. 11 мая, /ТАСС/. Россия будет приветствовать любой вклад США в реализацию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не исключил возможность привлечения США в качестве наблюдателей за функционированием данных зон, но подчеркнул, что это должно быть согласовано со всеми заинтересованными сторонами и приемлемо для Дамаска.

"Будем приветствовать любой вклад Соединенных Штатов в реализацию этой концепции", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли это на его переговорах с американским руководством.

Он напомнил, что "изначально именно (президент США - прим. ТАСС) Дональд Трамп говорил о важности создания таких очагов безопасности, где население может спокойно вздохнуть".

Лавров напомнил, что через 10-12 дней состоится встреча экспертов России, Турции и Ирана как стран - гарантов прекращения огня в Сирии. "Эксперты будут обсуждать конкретные параметры функционирования этих зон, включая полосы безопасности вокруг них, включая наблюдательные пункты и включая контрольно-пропускные пункты", - пояснил он.

"В меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего, это должно быть приемлемо для сирийского правительства", - отметил министр.

"Мы сейчас проводим контакты с потенциальными участниками этого процесса, рассчитываем, что через некоторое время сможем более предметно обсуждать это с нашими партнерами", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
2
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
3
Три шайбы в минуту: сборная России по хоккею победила датчан на ЧМ
4
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
5
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
6
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама