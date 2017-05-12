Лавров: РФ будет приветствовать любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

Ассанж заявил, что подаст иск против экс-конгрессмена Роджерса, если тот возглавит ФБРМеждународная панорама 12 мая, 3:13
Замглавы минюста США, рекомендовавший уволить Коми, не собирается уходить в отставкуМеждународная панорама 12 мая, 2:30
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублейОбщество 12 мая, 1:57
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018Спорт 12 мая, 1:42
Хедман: шансы сборной Швеции на победу в ЧМ увеличатся с приездом ЛундквистаСпорт 12 мая, 1:28
Опрос: большинство американцев считает неверным решение Трампа уволить директора ФБРМеждународная панорама 12 мая, 1:18
Тренер: сборная Швеции на ЧМ нуждается в хоккеисте "Вашингтона" БэкстремеСпорт 12 мая, 1:12
Замглавы минюста США вызывают в Конгресс для разъяснения причины увольнения КомиМеждународная панорама 12 мая, 1:11
Главы МИД стран - членов Арктического совета приняли "Декларацию Фэрбанкса"Международная панорама 12 мая, 1:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ФЭРБАНКС /США/. 11 мая, /ТАСС/. Россия будет приветствовать любой вклад США в реализацию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не исключил возможность привлечения США в качестве наблюдателей за функционированием данных зон, но подчеркнул, что это должно быть согласовано со всеми заинтересованными сторонами и приемлемо для Дамаска.
"Будем приветствовать любой вклад Соединенных Штатов в реализацию этой концепции", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли это на его переговорах с американским руководством.
Он напомнил, что "изначально именно (президент США - прим. ТАСС) Дональд Трамп говорил о важности создания таких очагов безопасности, где население может спокойно вздохнуть".
Лавров напомнил, что через 10-12 дней состоится встреча экспертов России, Турции и Ирана как стран - гарантов прекращения огня в Сирии. "Эксперты будут обсуждать конкретные параметры функционирования этих зон, включая полосы безопасности вокруг них, включая наблюдательные пункты и включая контрольно-пропускные пункты", - пояснил он.
"В меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего, это должно быть приемлемо для сирийского правительства", - отметил министр.
"Мы сейчас проводим контакты с потенциальными участниками этого процесса, рассчитываем, что через некоторое время сможем более предметно обсуждать это с нашими партнерами", - заключил он.