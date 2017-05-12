Лавров: РФ будет приветствовать любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

ФЭРБАНКС /США/. 11 мая, /ТАСС/. Россия будет приветствовать любой вклад США в реализацию меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, заявил в четверг журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он не исключил возможность привлечения США в качестве наблюдателей за функционированием данных зон, но подчеркнул, что это должно быть согласовано со всеми заинтересованными сторонами и приемлемо для Дамаска.

"Будем приветствовать любой вклад Соединенных Штатов в реализацию этой концепции", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли это на его переговорах с американским руководством.

Он напомнил, что "изначально именно (президент США - прим. ТАСС) Дональд Трамп говорил о важности создания таких очагов безопасности, где население может спокойно вздохнуть".

Лавров напомнил, что через 10-12 дней состоится встреча экспертов России, Турции и Ирана как стран - гарантов прекращения огня в Сирии. "Эксперты будут обсуждать конкретные параметры функционирования этих зон, включая полосы безопасности вокруг них, включая наблюдательные пункты и включая контрольно-пропускные пункты", - пояснил он.

"В меморандуме, который был подписан в Астане, предусмотрено, что для обеспечения функционирования этих зон могут привлекаться наблюдатели из третьих стран, разумеется по согласованию со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего, это должно быть приемлемо для сирийского правительства", - отметил министр.

"Мы сейчас проводим контакты с потенциальными участниками этого процесса, рассчитываем, что через некоторое время сможем более предметно обсуждать это с нашими партнерами", - заключил он.