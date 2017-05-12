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Лавров: РФ подтвердила настрой решать проблемы через политические переговоры

Политика
12 мая, 3:03 UTC+3 ФЭРБАНКС ¶ , ФЭРБАНКС /США

Глава МИД РФ заявил, что проблемы должны решаться в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года

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ФЭРБАНКС /США/. 12 мая, /ТАСС/. Россия на заседании Арктического совета подтвердила настрой решать все проблемы через политические переговоры. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Подтвердили наш настрой на то, чтобы решать все проблемы, который могут возникать в Арктике, через политические переговоры, в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года - она содержит все необходимые положения, которые должны применяться при решении любых вопросов в Арктике, - подчеркнул министр. - Конечно, мы здесь не видим никаких вопросов, решение которых потребовало бы силовых действий. С этим согласны и наши партнеры".

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"Сессия, которая проводится раз в два года, на этот раз была посвящена рассмотрению нескольких проектов документов, - информировал Лавров. - В частности, одобрена декларация министров всех восьми арктических стран, в которой подтверждается общая приверженность мирному развитию Арктики, взаимовыгодному сотрудничеству с упором на природоохранную деятельность. Также подчеркивается важность выработки совместных шагов по адаптации к изменениям климата".

В Фэрбанксе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран - членов АС (Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, а также представители коренных народов Севера).

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

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