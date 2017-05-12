Одной из тем саммита глав Совбезов 23-25 мая станет борьба с терроризмом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Одной из тем саммита глав Совбезов, который состоится 23-25 мая в Твери, станет борьба с международным терроризмом. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, этот вопрос будет обсуждаться на круглых столах, которые пройдут в рамках саммита.

"Планируется обсудить задачи мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, проблематику противодействия "цветным революциям", а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В Совбезе напомнили, что 23-25 мая в Твери пройдет VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

"Планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, - подчеркнули в пресс-службе. - Также будут рассмотрены основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью".

В эти же дни состоятся двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций. Российскую делегацию возглавит секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

VII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошла в городе Грозном в мае 2016 года. В ней участвовали представители 75 стран мира.