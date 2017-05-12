Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одной из тем саммита глав Совбезов 23-25 мая станет борьба с терроризмом

Политика
12 мая, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Представители Советов, курирующие вопросы безопасности, также планируют обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Одной из тем саммита глав Совбезов, который состоится 23-25 мая в Твери, станет борьба с международным терроризмом. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, этот вопрос будет обсуждаться на круглых столах, которые пройдут в рамках саммита.

"Планируется обсудить задачи мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, проблематику противодействия "цветным революциям", а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В Совбезе напомнили, что 23-25 мая в Твери пройдет VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб.

"Планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, - подчеркнули в пресс-службе. - Также будут рассмотрены основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью".

В эти же дни состоятся двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций. Российскую делегацию возглавит секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

VII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошла в городе Грозном в мае 2016 года. В ней участвовали представители 75 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
5
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
6
В Крыму официально началось строительство федеральной трассы "Таврида"
7
Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама