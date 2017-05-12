Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что с отменой визового режима с Евросоюзом жители Донбасса и Крыма будут стремиться вернуться за украинскими паспортами, свидетельствуют об отсутствии у него совести и здравого смысла.

Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Безвизовый режим с Евросоюзом, видимо, окончательно выбил остатки совести и здравого смысла из Петра Порошенко. То есть для жителей Юго-Востока Украины, по мнению Порошенко, возможность ездить в Евросоюз по украинским паспортам, при этом исключительно с туристическими целями, жизненно важнее, чем сохранение исторически сложившихся социальных, культурных, экономических и политических связей с Россией", - написал Косачев на своей официальной странице в сети Facebook.

Сенатор в этой связи посоветовал Порошенко не судить по себе. "Не судите по себе, Петр Алексеевич. Бузина-то в огороде, но дядька уже давно не в Киеве", - написал Косачев.

Ранее Порошенко назвал отмену виз со стороны ЕС "окончательным разводом с с Российской империей". По словам президента Украины, такой режим пересечения границы создает условия для возвращения жителей Донбасса и Крыма на Украину.

Решение Совета ЕС

Совет ЕС накануне утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины.

Либерализация предусматривает право граждан Украины осуществлять исключительно туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Она не дает им права на работу или учебу. Кроме того, визовая либерализация ЕС для Украины не распространяется на Ирландию и Великобританию, что означает, что украинцам для поездки в эти страны необходимо будет по-прежнему получать визу.

В настоящий момент для "безвизовых" государств Евросоюз разрабатывает также систему предварительной электронной регистрации, которую должны будут проходить их граждане перед поездкой в Европу. Стоимость такой регистрации составит 5 евро. При прохождении лицами, на которых распространяется безвизовый режим, паспортного контроля европейские пограничники получат право проверить наличие у них суммы денег, необходимой для пребывания в Европе, медицинской страховки, обратных билетов и места проживания (например, забронированного гостиничного номера).