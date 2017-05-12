Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении граждан РФ в Южной Осетии

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, вступило в силу. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев осуществили обмен грамотами о ратификации соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении российских граждан, постоянно проживающих в республике, - отметили в дипведомстве. - Подписанное 25 ноября 2016 года соглашение вступило в силу с 12 мая 2017 года".