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Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении граждан РФ в Южной Осетии

Политика
12 мая, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Замминистра иностранных дел России и посол Южной Осетии в РФ обменялись грамотами о ратификации соглашения между странами

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, вступило в силу. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Южной Осетии в РФ Знаур Гассиев осуществили обмен грамотами о ратификации соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении российских граждан, постоянно проживающих в республике, - отметили в дипведомстве. - Подписанное 25 ноября 2016 года соглашение вступило в силу с 12 мая 2017 года".

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