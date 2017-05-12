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Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД

Политика
12 мая, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Кремль никакого отношения к выдаче загранпаспорта Навальному не имеет

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. В Кремле получали письмо оппозиционера Алексея Навального с просьбой выдать ему загранпаспорт, но обращение было направлено на рассмотрение в МВД, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что Кремль никакого отношения (к выдаче загранпаспорта Навальному) не имеет, мы не занимаемся выдачей загранпаспортов", - отметил представитель Кремля.

Однако, по его словам, "наряду с тысячами обращений, которые ежедневно поступают в администрацию президента, было и это письмо". "Оно действительно было зарегистрировано, оно было на имя руководителя администрации (президента РФ) и по профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос", - уточнил Песков. Он пояснил, что "профильным ведомством является Министерство внутренних дел".

"Ежедневно в администрацию поступают тысячи писем и обращений - жалоб, обращений, просьб, они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства", - повторил пресс-секретарь главы государства.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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