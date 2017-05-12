Кремль надеется, что "одержимость" Запада "российским фактором" скоро пройдет

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают, что "одержимость" Запада "российским фактором" скоро пройдет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым российским фактором, которая усердно поддерживается на плаву в Америке - это вызывает наши сожаления, - сказал он. - Но с другой стороны мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет. Мы надеемся".

Говоря об агрессивной антироссийской риторике и обвинениях в адрес России, Песков посоветовал вспомнить "краткий, но достаточно емкий ответ Путина на вопрос американской журналистки": "мы занимаемся своими делами, мы живем в России и у нас своя повестка дня".

"У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые для нас первоочередного значения", - сказал он.

Попытки подогреть тему "российского фактора" является внутренним делом США, указал пресс-секретарь главы государства.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела США, не вмешиваемся и не имеем ввиду вмешиваться в будущем", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что антироссийская риторика никак не влияет на перспективу встречи Путина и Трампа.

"Наш президент неоднократно изъявлял готовность к подобным встречам и готовность продвигаться по пути развития наших отношений настолько глубоко, насколько к этому готовы партнеры наши в Вашингтоне", - заключил Песков.