Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль надеется, что "одержимость" Запада "российским фактором" скоро пройдет

Политика
12 мая, 13:13 UTC+3

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поддерживаемая США тенденция вызывает сожаление со стороны России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают, что "одержимость" Запада "российским фактором" скоро пройдет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Смотрите также

Кондолиза Райс назвала военную мощь главным доводом Трампа в диалоге с РФ

Белый дом не стал называть Россию "самой большой угрозой", как это сделал директор ФБР

Клинтон обвинила РФ во вмешательстве в предвыборную кампанию на стороне Трампа

"Безусловно, эта эмоциональная, скажем так, одержимость так называемым российским фактором, которая усердно поддерживается на плаву в Америке - это вызывает наши сожаления, - сказал он. - Но с другой стороны мы понимаем, что нужно быть терпеливыми, одержимость скоро пройдет. Мы надеемся".

Говоря об агрессивной антироссийской риторике и обвинениях в адрес России, Песков посоветовал вспомнить "краткий, но достаточно емкий ответ Путина на вопрос американской журналистки": "мы занимаемся своими делами, мы живем в России и у нас своя повестка дня".

"У нас много международных проблем, которыми Россия занимается, у нас есть много и проблем, и достижений внутри страны, которые для нас первоочередного значения", - сказал он.

Попытки подогреть тему "российского фактора" является внутренним делом США, указал пресс-секретарь главы государства.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела США, не вмешиваемся и не имеем ввиду вмешиваться в будущем", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что антироссийская риторика никак не влияет на перспективу встречи Путина и Трампа.

"Наш президент неоднократно изъявлял готовность к подобным встречам и готовность продвигаться по пути развития наших отношений настолько глубоко, насколько к этому готовы партнеры наши в Вашингтоне", - заключил Песков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама