Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия пока ждет возвращения дипломатической собственности в США, но готова на ответные меры, предупредил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы проявляем терпение, мы считаем, что (экс-президент США Барак) Обама пошел на такую выходку (по изъятию российской дипсобственности) перед Новым годом, которая просто не поддается никакому пониманию, но наш президент отреагировал спокойно, взвешенно", - сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по его словам, Россия еще в декабре 2016 года предупредила США, что "ситуацию нужно возвращать к исходному пункту". "Если этого не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны", - подчеркнул Ушаков.

"Оздоровление атмосферы двусторонних отношений во многом зависит от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы, в частности, мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под новых год прежними американскими властями", - заявил представитель Кремля. Он напомнил, что прежние американские власти "пошли тогда на массовую высылку российских дипломатов".

"Мы не стали сразу отвечать на эти выходки, однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял, об этом было четко заявлено президентом России сразу же после упомянутых возмутительных актов администрации (экс- президента США Барака) Обамы, об этом говорил и (глава МИД РФ Сергей) Лавров в ходе визита 10 мая в Вашингтон", - подчеркнул Ушаков. Помощник российского лидера отметил: "Мы проявляем терпение, взвешенность, но это терпение, конечно, не беспредельно".

Он не дал конкретного ответа на вопрос, сколько РФ будет ждать возвращения дипсобственности. "Американцы, как докладывал министр Лавров по итогам беседы (с президентом США Дональдом Трампом), занимаются поиском предварительных развязок, посмотрим, какой вариант американцы предложат, на что они готовы", - сказал представитель Кремля. И добавил: "Естественно, мы ожидаем конкретных шагов от новой американской администрации".