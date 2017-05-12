Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ

Политика
12 мая, 16:11 UTC+3 МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Помощник российского президента подчеркнул, что принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия пока ждет возвращения дипломатической собственности в США, но готова на ответные меры, предупредил помощник президента России Юрий Ушаков.

Смотрите также

Лавров: США понимают, что арест собственности РФ неправомерен

Путин подписал закон о защите собственности РФ за рубежом

Коновалов: арест счетов дипмиссий РФ в Европе отменен

"Мы проявляем терпение, мы считаем, что (экс-президент США Барак) Обама пошел на такую выходку (по изъятию российской дипсобственности) перед Новым годом, которая просто не поддается никакому пониманию, но наш президент отреагировал спокойно, взвешенно", - сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по его словам, Россия еще в декабре 2016 года предупредила США, что "ситуацию нужно возвращать к исходному пункту". "Если этого не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры российской стороны", - подчеркнул Ушаков.

"Оздоровление атмосферы двусторонних отношений во многом зависит от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы, в частности, мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под новых год прежними американскими властями", - заявил представитель Кремля. Он напомнил, что прежние американские власти "пошли тогда на массовую высылку российских дипломатов".

"Мы не стали сразу отвечать на эти выходки, однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял, об этом было четко заявлено президентом России сразу же после упомянутых возмутительных актов администрации (экс- президента США Барака) Обамы, об этом говорил и (глава МИД РФ Сергей) Лавров в ходе визита 10 мая в Вашингтон", - подчеркнул Ушаков. Помощник российского лидера отметил: "Мы проявляем терпение, взвешенность, но это терпение, конечно, не беспредельно".

Он не дал конкретного ответа на вопрос, сколько РФ будет ждать возвращения дипсобственности. "Американцы, как докладывал министр Лавров по итогам беседы (с президентом США Дональдом Трампом), занимаются поиском предварительных развязок, посмотрим, какой вариант американцы предложат, на что они готовы", - сказал представитель Кремля. И добавил: "Естественно, мы ожидаем конкретных шагов от новой американской администрации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
2
Супруга российского миллиардера получила в Лондоне рекордную сумму отступных при разводе
3
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
4
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
5
СМИ: в центре Рима произошел взрыв
6
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
7
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама