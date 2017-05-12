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Председатель КНР посетит Россию с официальным визитом 4 июля

Политика
12 мая, 16:11 UTC+3 МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил, что в этот день будут подписаны крупные документы двустороннего характера

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом 4 июля, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы не только сейчас едем в Китай (президент РФ Владимир Путин примет участие в Форуме "Один пояс - один путь" 14-15 мая), но и 4 июля состоится официальный визит председателя КНР к нам в Россию", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что российский и китайский лидеры каждый год обмениваются визитами. "Помимо этого наши лидеры используют любую возможность, чтобы встретиться друг с другом на различных международных форумах", - отметил он.

Ушаков также сообщил, что 4 июля "будут подписаны крупные документы двустороннего характера".

Отвечая на вопрос о восточном приоритете во внешней политике РФ, помощник российского лидера отметил, что "Россия - одна из крупнейших мировых держав и у нее очень много приоритетов". "Естественно, китайское направление - это один из главных приоритетов внешней политики", - добавил он.

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Персоны
Си Цзиньпин Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
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