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Ушаков: Лавров в Вашингтоне обсудил Сирию и призвал США повлиять на Киев

Политика
12 мая, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По словам помощника президента РФ, с американской стороной обсуждаются международные проблемы, в урегулировании которых стороны могли бы сыграть положительную роль

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтон обсуждались проблемы Сирии и Украины. Москва призвала США повлиять на Киев, чтобы тот выполнял минские договоренности.

"В ходе визита нашего министра в Вашингтон было комплексно рассмотрено положение дел в Сирии, прежде всего, в свете договоренностей о создании зон деэскалации, условлено вместе продолжить работу в рамках формата Астаны, где американцы присутствуют в качестве наблюдателей, а также продолжать сотрудничество в рамках Женевского процесса", - сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, "с американской стороной обсуждаются другие международные проблемы, в урегулировании которых мы вместе могли бы сыграть положительную роль". Для примера он привел темы палестино-израильского урегулирования и положение дел в Афганистане.

"В контексте ситуации на Украине - она тоже затрагивалась - мы акцентировали внимание американских партнеров на необходимости призвать Киев к ответственности за упорное невыполнение минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, включая нежелание предоставить особый статус Донбассу и нежелание напрямую договариваться о чем бы то ни было с Донецком и Луганском", - подчеркнул Ушаков.

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Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович
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