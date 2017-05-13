Минобороны РФ сообщило о восьми нарушениях перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - четыре, Латакия - два, Хама - два", - говорится в сообщении.

Турецкая сторона сообщила о трех инцидентах, произошедших в провинциях Дераа, Идлиб и Хомс.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ ("Исламское государство" - прим. ТАСС)", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что в течение суток новых соглашений о присоединении к перемирию населенных пунктов и вооруженных группировок подписано не было.

Решение о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии было принято на переговорах в Астане 3-4 мая. С 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может быть автоматически продлено на такой же срок. В Минобороны РФ подчеркивали, что создание зон деэскалации не означает прекращения борьбы с "Джебхат ан-Нусрой" и "Исламским государством" (обе организации запрещены в России).