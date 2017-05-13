Минобороны РФ сообщило о восьми нарушениях перемирия в Сирии за сутки

Кличко вернулся в рейтинг WBC, заняв второе местоСпорт 13 мая, 11:08
Глава МИД Великобритании: Брюссель будет вести грязную игру на переговорах по BrexitМеждународная панорама 13 мая, 10:58
Глава МИД Великобритании предположил, что РФ может повлиять на выборы в королевствеМеждународная панорама 13 мая, 10:54
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 лЭкономика и бизнес 13 мая, 10:28
Черчесов: "Спартак" оптимально воспользовался вылетом из Лиги Европы и Кубка РоссииСпорт 13 мая, 10:25
Marca: "Реал" продлит контракт с главным тренером Зиданом до 2020 годаСпорт 13 мая, 10:21
Хоккеист Миронов поблагодарил "Динамо" за семейную атмосферу в командеСпорт 13 мая, 10:08
Миронов: решение поехать в "Колорадо" было принято после вылета "Динамо" из Кубка ГагаринаСпорт 13 мая, 10:04
Кабмин поддержал увеличение штрафа за нарушение прав инвалидов при трудоустройствеОбщество 13 мая, 9:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня в Сирии, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск - четыре, Латакия - два, Хама - два", - говорится в сообщении.
Турецкая сторона сообщила о трех инцидентах, произошедших в провинциях Дераа, Идлиб и Хомс.
"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ ("Исламское государство" - прим. ТАСС)", - подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в течение суток новых соглашений о присоединении к перемирию населенных пунктов и вооруженных группировок подписано не было.
Решение о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии было принято на переговорах в Астане 3-4 мая. С 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может быть автоматически продлено на такой же срок. В Минобороны РФ подчеркивали, что создание зон деэскалации не означает прекращения борьбы с "Джебхат ан-Нусрой" и "Исламским государством" (обе организации запрещены в России).