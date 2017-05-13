МИД РФ: Киев должен предоставить требования по иску к России до 12 июня 2018 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Украина обязана до 12 июня 2018 года предоставить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках иска к РФ, поданного в Международный суд ООН. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам прошедшей 12 мая в Гааге встречи представителей РФ и Украины с председателем Международного суда по иску о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 года. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 года. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления судом юрисдикции", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как уточнили в МИД РФ, в этом случае рассмотрению дела по существу будет предшествовать отдельная стадия процесса, специально посвященная рассмотрению этих возражений.

Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Украинская сторона также обратилась с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

Международный суд ООН 19 апреля частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

Комментируя вынесенное решение, МИД РФ указал, что Международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что "претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны".