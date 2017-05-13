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Захарова: США подготовят предложения по разрешению ситуации с российскими дипломатами

Политика
13 мая, 13:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, мая. /ТАСС

В настоящее время работа российских дипломатов в США затруднена, отметила официальный представитель МИД РФ

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая. /ТАСС/. Вашингтон подготовит свои предложения по разрешению ситуации вокруг российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

"Американские партнеры сказали, что в ближайшее время подготовят свои предложения, чтобы начать конкретную работу по разблокированию этой ситуации", - подчеркнула она.

Захарова указала, что на данный момент работа российских дипломатов в США затруднена. "Российским дипломатам заблокировано сейчас практически все свободное передвижение по США. Для того чтобы выехать куда-либо, необходимо писать бумаги, запрашивать разрешения. И не факт, что вам разрешат", - отметила она.

29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. Были введены санкции против ФСБ России и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ и высшего руководства ГУ. Кроме того, Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым предложили покинуть США в течение 72 часов. Власти США также закрыли для россиян доступ на загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
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