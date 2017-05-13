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Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию в стране

Политика
13 мая, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Кроме того, замминистра иностранных дел провел встречу с председателем "московской" группы оппозиции Сирии Кадри Джамилем

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хададом ситуацию в этой арабской стране. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию ситуации в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено итогам четвертой Международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая, важным результатом которой стало подписание Меморандума о создании зон деэскалации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся намеченного на 16-19 мая раунда межсирийских консультаций под эгидой ООН.

Кроме того, замминистра иностранных дел обсудил вопросы по урегулированию сирийского кризиса с председателем "московской" группы оппозиции Сирии Кадри Джамилем. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение комплекса вопросов урегулирования сирийского кризиса, в том числе в контексте подписания 4 мая в Астане Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, а также намеченного на 16 мая в Женеве старта очередного раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН", - отмечается в сообщении ведомства.

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