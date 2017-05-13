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Клинцевич назвал массовую хакерскую атаку кибертерроризмом

Политика
13 мая, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что таких массовых хакерских атак еще не было

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Массовая хакерская атака, проведенная в ряде стран, является проявлением кибертерроризма, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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По его словам, таких массовых и, возможно, произведенных из одного центра или взаимосвязанных хакерских атак еще не было.

"Думаю, что это очень тревожный сигнал. Или даже не сигнал, а прямая угроза для нормального функционирования общества - его важнейших жизнеобеспечивающих систем. По сути дела, человечество имеет дело с кибертерроризмом", - заявил Клинцевич, чьи слова приводит его пресс-служба.

"Мы не знаем, что может последовать дальше. Не знаем также, какие требования могут выдвинуть террористы. Не исключаю, что на данный момент главная задача, которую они перед собой поставили, состоит в том, чтобы запугать мир. Отсюда и удары по компьютерам больниц, железнодорожного транспорта, МВД", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что такой вид терроризма не знает границ, поэтому надо объединить усилия по борьбе с этой угрозой. "В эти дни мир получил серьезнейшее предупреждение", - добавил Клинцевич.

Накануне стало известно о вирусных атаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС. По оценке "Лаборатории Касперского", по состоянию на вечер 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений по всему миру с помощью вируса, получившего наименование WannaCry.

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