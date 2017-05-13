Клинцевич назвал массовую хакерскую атаку кибертерроризмом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Массовая хакерская атака, проведенная в ряде стран, является проявлением кибертерроризма, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, таких массовых и, возможно, произведенных из одного центра или взаимосвязанных хакерских атак еще не было.

"Думаю, что это очень тревожный сигнал. Или даже не сигнал, а прямая угроза для нормального функционирования общества - его важнейших жизнеобеспечивающих систем. По сути дела, человечество имеет дело с кибертерроризмом", - заявил Клинцевич, чьи слова приводит его пресс-служба.

"Мы не знаем, что может последовать дальше. Не знаем также, какие требования могут выдвинуть террористы. Не исключаю, что на данный момент главная задача, которую они перед собой поставили, состоит в том, чтобы запугать мир. Отсюда и удары по компьютерам больниц, железнодорожного транспорта, МВД", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что такой вид терроризма не знает границ, поэтому надо объединить усилия по борьбе с этой угрозой. "В эти дни мир получил серьезнейшее предупреждение", - добавил Клинцевич.

Накануне стало известно о вирусных атаках в нескольких десятках стран. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС. По оценке "Лаборатории Касперского", по состоянию на вечер 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений по всему миру с помощью вируса, получившего наименование WannaCry.