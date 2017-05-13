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Минобороны: РФ приглашала и будет приглашать журналистов на учения и без советов с Запада

Политика
13 мая, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Ранее американский генерал заявил, что Россия должна пригласить журналистов на учения "Запад-2017", если она заинтересована в снижении уровня напряженности и тревоги в отношениях с Западом

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ приглашает и будет приглашать на учения российской армии представителей СМИ, для этого ему не нужны советы со стороны. Такое заявление сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, комментируя высказывания командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Ранее американский генерал заявил, что Россия должна пригласить журналистов на предстоящие стратегические учения "Запад-2017", если она искренне заинтересована в снижении уровня напряженности и тревоги в отношениях с Западом.

"За последние пять лет в России вряд ли можно найти заинтересованного журналиста или СМИ, которых Минобороны не приглашало на проводимые учения. Уровень же "прозрачности" для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился. Иначе крупнейшие американские телеканалы не ставили бы так часто "по ошибке" видеокадры российского Минобороны из Сирии в качестве иллюстрации борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американских ВВС", - сказал Конашенков.

"Поэтому советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо - мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения "Кавказ-2016" освещало более 110 иностранных журналистов", - подчеркнул представитель Министерства обороны РФ.

Он также напомнил, что с начала операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии Минобороны организовало только для иностранных журналистов более десяти пресс-туров, в ходе которых представители СМИ могли свободно общаться с местными жителями и военными.

"Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ", - заключил Конашенков.

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