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Песков: Путин кратко переговорил с Эрдоганом в кулуарах форума "Один пояс - один путь"

Политика
14 мая, 8:59 дата обновления: 14 мая, 9:01 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отказался сообщить тему беседы

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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах международного форума "Один пояс - один путь". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако он отказался сообщить о чем конкретно шла беседа.

"Нет, нельзя (уточнить темы беседы), в продолжении сочинского диалога", - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что в кулуарах форума российский лидер также кратко переговорил с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом. "Была выражена обоюдная готовность развивать сотрудничество в самых различных областях", - отметил он.

Еще одним собеседником Путина стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, "обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и затрагивалась работа Межправкомиссии", - отметил Песков.

"Также в кулуарах беседы с президентом Киргизии (Алмазбеком Атамбаевым)", - добавил представитель Кремля.

Визит премьер-министра Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата в Россию планируется в первой половине 2017 года.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
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