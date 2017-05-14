Бабаев: ФК ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с ЕременкоСпорт 14 мая, 9:48
Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболуСпорт 14 мая, 9:36
Лавров не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий с его встречи с ТрампомПолитика 14 мая, 9:35
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/секКосмос 14 мая, 9:08
Миочич победил Дос Сантоса, защитив титул чемпиона UFC в тяжелом весеСпорт 14 мая, 9:06
Песков: Путин кратко переговорил с Эрдоганом в кулуарах форума "Один пояс - один путь"Политика 14 мая, 8:59
Песков: Путин и Си Цзиньпин выразили обеспокоенность ситуацией на Корейском полуостровеПолитика 14 мая, 8:56
Черчесов: сборная России по футболу планирует опробовать поле на базе в Новогорске осеньюСпорт 14 мая, 8:56
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си ЦзиньпиномОбщество 14 мая, 8:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах международного форума "Один пояс - один путь". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако он отказался сообщить о чем конкретно шла беседа.
"Нет, нельзя (уточнить темы беседы), в продолжении сочинского диалога", - сказал представитель Кремля.
Песков сообщил, что в кулуарах форума российский лидер также кратко переговорил с премьер-министром Монголии Жаргалтулгыном Эрдэнэбатом. "Была выражена обоюдная готовность развивать сотрудничество в самых различных областях", - отметил он.
Еще одним собеседником Путина стал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, "обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и затрагивалась работа Межправкомиссии", - отметил Песков.
"Также в кулуарах беседы с президентом Киргизии (Алмазбеком Атамбаевым)", - добавил представитель Кремля.
Визит премьер-министра Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата в Россию планируется в первой половине 2017 года.