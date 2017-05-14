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Лавров не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий с его встречи с Трампом

Политика
14 мая, 9:35 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Ранее фоторепортаж со встречи президента США с главой МИД РФ, подготовленный фотокором ТАСС Александром Щербаком, вызвал неожиданно бурную реакцию в американской прессе

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© Александр Щербак/ТАСС

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

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"Не знаю", - ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе. "Белый дом объяснил, что никакого скандала не было, у них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров", - сказал глава МИД РФ.

Фоторепортаж со встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который подготовил фотокор ТАСС Александр Щербак, вызвал неожиданно бурную реакцию американских СМИ. Сначала некоторые издания возмутились, что на протокольную часть встречи был допущен только фотограф от российской стороны. Когда выяснилось, что съемку также вел фотограф Белого дома, ряд СМИ сообщили, что в администрации Трампа были возмущены появлением этих фотографий в открытом доступе. Среди публикаций американских СМИ были даже сообщения, что российский журналист имел гипотетическую возможность пронести в кабинет президента США прослушивающие устройства.

В Белом доме претензий к работе Щербака не выдвигали. Представитель американского президента отметила, что допуск фотографа на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол. Агентство ТАСС выразило удивление в связи с реакцией американских СМИ и призвало российские и международные журналистские организации дать оценку этой ситуации.

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