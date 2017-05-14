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Путин: в Москве ждут визита президента Чехии в ноябре

Политика
14 мая, 9:53 UTC+3 ПЕКИН 14, мая. /ТАСС

Президент РФ отметил, что российско-чешские отношения развиваются и "поддерживаются на высоком уровне несмотря ни на какие сложности"

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ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Москве ждут визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре этого года.

"Мы знаем Вашу позицию в отношении российско-чешских отношений и в значительной степени благодаря вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие сложности, все-таки поддерживаются на высоком уровне, развиваются", - обратился российский лидер к чешскому коллеге, начиная встречу.

Путин признался, что воспринимает сегодняшнюю беседу "как часть подготовки визита (Земана) в ноябре в Россию". "Наши ведомства уже начали эту подготовку, Министерство культуры, МИД уже готовят выставку ("Сокровища Пражского Града" - прим. ТАСС) в Москве, чему мы очень рады, уверен, что российская публика, российские ценители искусства тоже будут очень рады и с удовольствием познакомятся с этой выставкой", - отметил Путин.

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Президент России констатировал, что "в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, в начале этого года наблюдается рост товарооборота (между РФ и Чехией) более, чем на 44%. "Это и хороший признак, и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить", - считает Путин. Президент Чехии предположил, что рост товарооборота растет за счет притока российских туристов в Чехию. "Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", - пояснил Путин.

"Я с Вами полностью согласен, что мы должны сосредоточиться на развитии конкретных связей (РФ и Чехии)", - сказал Земан. Он представил Путину нового министра промышленности и торговли Чехии, который, по словам президента Земана, "не виноват в том, что случилось в прошлом". "После 2,5-летнего перерыва будет заседание межправительственной комиссии, мы ожидаем, что оно даст новые импульсы для нашего сотрудничества", - подчеркнул он.

Президент Чехии упомянул об инициативе создать совместно с Россией дискуссионных форум и выразил свою поддержку данной идеи.

В начале беседы российский лидер, произнеся слова приветствия, поинтересовался, будет ли перевод на чешский язык. "Не надо переводить, мы все понимаем, какой-то русский диалект, может быть, диалект средней России", - отказался от услуг переводчика Земан. "Литературный русский язык", - с улыбкой уточнил Путин.

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