Лавров: последовательность линии Трампа относительно РФ никогда не нарушалась

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Последовательность линии президента США Дональда Трампа относительно развития отношений с Россией никогда не нарушалась. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.

По его словам, американский лидер ни в ходе предвыборной кампании, ни после того, как стал действующим президентом, не говорил, что хочет иметь плохие отношения с Москвой.

"Наоборот, он говорил, что хочет со всеми странами, включая РФ, иметь нормальные, взаимоуважительные отношения, которые будут базироваться на правильно осознанных, общих интересах, - указал министр. - Такими общими интересами прежде всего, конечно, является борьба с терроризмом".

"Собственно говоря, последовательность президента Трампа, на мой взгляд, никогда не нарушалась", - подчеркнул Лавров.