Выборы в регионах России 10 сентября пройдут по обновленному законодательству

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Региональные выборы, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября 2017 года, пройдут по обновленному законодательству. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

В марте члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, который предусматривает, в частности, отмену открепительных удостоверений, закрепляет возможность видеонаблюдения и интернет-трансляций с избирательных участков, облегчает работу наблюдателей на президентских выборах, допускает разукрупнение избирательных участков и ужесточает ответственность за фальсификации. Поправки были приняты в первом чтении 12 апреля.

"Весьма возможно, что все выборы, которые будут проходить в регионах (выборы законодательных собраний и губернаторов), будут проходить уже по новому закону, к этому надо быть готовыми. Сентябрь, единый день голосования, выборы пройдут по новому закону", - сказал Булаев на заседании рабочей группы ЦИК, посвященной новациям законодательства.

Зампред комиссии отметил, что сентябрьские выборы станут "важным тестированием" в преддверии выборов президента в марте 2018 года. "Думаю, те 20 с лишним кампаний, которые пройдут в регионах, позволят нам увидеть как позитивные моменты нового закона, так и недостатки, которые могут возникнуть при организации деятельности избирательных комиссий", - заключил Булаев.

О выборах 10 сентября

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также пройдут выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные). Кроме того, будут избираться депутаты городских дум административных центров в 11 регионах.

Помимо этого, предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области. В этом округе на думских выборах в 2016 году победил спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако он был назначен руководителем Службы внешней разведки и мандат остался вакантным.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания - стартовать в конце этого года.