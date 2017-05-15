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Два населенных пункта присоединились к режиму перемирия в Сирии за сутки

Политика
15 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Два населенных пункта присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии за сутки, обстановка в зонах деэскалации стабильная. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. В течение суток подписаны два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Аль-Элка и Аль-Назихи провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1497", - говорится в сообщении.

Российские наблюдатели зафиксировали шесть случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Дераа и Хама.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГ (обе организации запрещены в РФ)", - говорится в сообщении.

За сутки российские военные доставили 4,8 тонны питьевой воды в город Алеппо и раздали 1,3 тонны продовольственных наборов населению провинции Эс-Сувейда.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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