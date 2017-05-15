Путин: Россия категорически против расширения клуба ядерных держав

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ПЕКИН, 15 мая./ТАСС/. Россия категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
"Хочу подтвердить, что мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о ракетном запуске в КНДР.
Президент РФ отметил, что позиция России хорошо известна нашим партнерам в мире в целом, и в Северной Корее, в частности. "Мы против и считаем это контрпродуктивным, вредным и опасным", - заключил о
Пуск ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы для РФ, заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Непосредственно для нас этот пуск угрозы не представлял", - сказал российский лидер.
При этом он подчеркнул, что Россия считает неприемлемыми ядерные ракетные испытания, нужно возвращаться к диалогу с КНДР.