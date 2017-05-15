Путин: вирусная атака не нанесла ущерба ведомствам России, но стала опасным сигналом

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ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что кибератака 12 мая не нанесла существенного ущерба российским учреждениям, но ситуация в целом вызывает тревогу.
"Для нас никакого существенного ущерба не было, для наших учреждений - ни для банковских, ни для системы здравоохранения, ни для других", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.
Однако он признался: "но в целом это (кибератака - прим. ТАСС) серьезно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность".
"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft прямо об этом заявило, сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно не при чем. Мне странно слышать в этих условиях что-то другое", - сказал Путин.
По мнению российского лидера, "это самым лучшим образом отражает реалии по этому вопросу, по этой проблеме, которые заключаются в том, что всегда ищут виноватых там, где их нет".
Президент призвал обсудить проблему кибербезопасности "на серьезном политическом уровне" с другими странами. По словам Путина, необходимо "выработать систему защиты от подобных проявлений.
В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.