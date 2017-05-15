Путин считает преждевременным отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться в 2018 году

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал говорить, намерен ли он принимать участие в президентских выборах 2018 года.

На пресс-конференции главы государства по итогам международного экономического форума в Пекине один из журналистов напомнил слова Путина о том, что для ответа на вопрос - будет ли он баллотироваться в 2018 году - должно пройти время. В связи с этим представитель СМИ поинтересовался, "прошло ли время".

"Нет", - ответил президент, после чего перешел к следующему вопросу.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2018 года, официальная предвыборная кампания стартует в декабре 2017 года. Согласно Конституции, Путин имеет право баллотироваться на второй подряд срок президентских полномочий.