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Путин затруднился выбрать мелодию для встречи с Трампом

Политика
15 мая, 13:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, мая. /ТАСС

Президент отметил, что сначала нужно встретиться с американским коллегой и "по результатам выбрать мелодию"

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ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который в кулуарах форума "Один пояс - один путь" в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином наиграл на рояле пару мелодий, затруднился дать ответ на вопрос журналистов о том, какую музыку он подобрал бы перед беседой с президентом США Дональдом Трампом.

"Мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить и по результатам выбрать мелодию", - сказал он.

Путин несколько удивился вниманию, которое пресса уделила его музыкальной практике. По его словам, он думал, что съемка ведется для личного архива. Тем не менее, по его словам, "ничего страшного", что запись все же была опубликована. "Думаю, я вас не подвел", - обратился он у журналистам.

Президент также посетовал, что инструмент был плохо настроен. "Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно", - сказал он. "Играть было достаточно сложно даже для меня - для человека, который двумя пальцами играет", - добавил он. "Не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши, в ожидании нашего китайского друга и партнера", - уточнил президент.

14 мая после выступления на открытии Международного форума "Один пояс - один путь" Путин приехал в государственную резиденцию "Дяоюйтай", где в ожидании встречи с Си Цзиньпинем исполнил на рояле мелодии двух песен - о Москве и Санкт-Петербурге - "Московские окна" и "Город над вольной Невой".

Российский президент уже неоднократно демонстрировал на публике свое умение играть на фортепиано. Так, в октябре 2010 года, будучи председателем правительства, он сыграл на пианино "С чего начинается Родина" на благотворительном концерте в поддержку деятельности России по борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболевания в Санкт-Петербурге, в январе 2014 года сыграл "Московские окна" студентам МИФИ.

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