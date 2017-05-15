Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК РФ просит МИД предоставлять списки избирателей на выборах

Политика
15 мая, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Глава Центризбиркома Элла Памфилова направила соответствующее письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Центризбирком России хочет накануне выборов получать из российских дипломатических представительств за границей списки избирателей, реакции Министерства иностранных дел пока нет. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Я думаю, что, наверное, здесь мы могли бы согласиться с тем, что требуется дополнительный контроль... Мы свои предложения, как работать со списками, внесли, и если МИД с этим будет согласен, то тогда потребуются изменения в закон", - сказал Булаев на заседании рабочей группы ЦИК, посвященном изменениям в избирательное законодательство.

Булаев уточнил, что глава ЦИК Элла Памфилова направила соответствующее письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Пока Министерство иностранных дел нам ответа не дало, потому что наши предложения небесспорны: мы хотим контролировать списки, чтобы наши диппредставительства давали нам списки возможных избирателей, но это сложный процесс для консульств и диппредставительств, для МИД в целом", - отметил Булаев.

Граждане России, находящиеся во время думских или президентских выборов за рубежом, могут проголосовать. Как правило, избирательные участки организуют в посольствах и консульствах.

Как сообщил член ЦИК Василий Лихачев на 14-й Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов, на консульском учете за границей состоит примерно 1,9 млн граждан России. При этом общее число россиян, живущих за рубежом, может достигать 4 млн человек, заявил член ЦИК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина убил женщину с ребенком и совершил самоубийство
2
Путин не сожалеет о том, что Россия не приняла участия в "Евровидении"
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
5
Суд отказался арестовывать водителя BMW, избившего женщину в центре Москвы
6
Московский НПЗ прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации
7
Volkswagen отзывает в России 14 тысяч автомобилей Audi
Темы дня
Загрузка...
Реклама