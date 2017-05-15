ЦИК РФ просит МИД предоставлять списки избирателей на выборах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Центризбирком России хочет накануне выборов получать из российских дипломатических представительств за границей списки избирателей, реакции Министерства иностранных дел пока нет. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Я думаю, что, наверное, здесь мы могли бы согласиться с тем, что требуется дополнительный контроль... Мы свои предложения, как работать со списками, внесли, и если МИД с этим будет согласен, то тогда потребуются изменения в закон", - сказал Булаев на заседании рабочей группы ЦИК, посвященном изменениям в избирательное законодательство.

Булаев уточнил, что глава ЦИК Элла Памфилова направила соответствующее письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Пока Министерство иностранных дел нам ответа не дало, потому что наши предложения небесспорны: мы хотим контролировать списки, чтобы наши диппредставительства давали нам списки возможных избирателей, но это сложный процесс для консульств и диппредставительств, для МИД в целом", - отметил Булаев.

Граждане России, находящиеся во время думских или президентских выборов за рубежом, могут проголосовать. Как правило, избирательные участки организуют в посольствах и консульствах.

Как сообщил член ЦИК Василий Лихачев на 14-й Европейской конференции органов, ответственных за организацию выборов, на консульском учете за границей состоит примерно 1,9 млн граждан России. При этом общее число россиян, живущих за рубежом, может достигать 4 млн человек, заявил член ЦИК.