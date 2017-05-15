Памфилова: кибератаки не опасны для системы ГАС "Выборы"

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы", в которой содержатся данные об избирателях, участниках выборов, итогах голосования, не подключена к интернету, и за счет этого ей не опасны кибератаки. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Система ГАС "Выборы" закольцована на ТИКах (территориальных избирательных комиссиях - прим. ТАСС), это три тысячи ТИКов. Это проверенная система, это люди, специально обученные, она автономна, ей не страшны никакие кибератаки", - сказала она на заседании рабочей группы ЦИК, посвященном изменениям в избирательное законодательство.
Участковые комиссии не подключены к ГАС "Выборы", об этом сейчас речи не идет, подчеркнула Памфилова. В настоящее время первоочередной задачей ЦИК является оснащение всех 94 тысяч участковых избиркомов компьютерами, избиркомы в 32 регионах переводят на цифровые каналы связи.
В пятницу, 12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика WannaCry - для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.