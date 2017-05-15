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"Левада-центр" оспорил в КС нормы закона об НКО-"иноагентах"

Политика
15 мая, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Центр оспаривает положение закона, которое приравнивает проведение социологических исследований к политической деятельности

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. "Левада-центр" подал в Конституционный суд жалобу на закон об НКО-"иностранных агентах", одно из положений которого приравнивает проведение социологических исследований к политической деятельности.

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"Мы оспариваем некоторые положения закона о некоммерческих организациях и политической деятельности, поскольку не видим другого способа решить эти проблемы", - сказал ТАСС директор центра Лев Гудков. По его словам, организация считает "антиконституционной и неправовой" норму о фактическом приравнивании социологических исследований к политической деятельности.

Гудков пояснил, что "Левада-Центр" был внесен в реестр НКО-"иностранных агентов" за ведение деятельности, которую проверки, ранее проводившиеся в рамках того же закона, не признавали политической. Он утверждает, что поправки, внесенные в законодательство в июне 2016 года, "получили обратную силу и резко усложнили всю работу проведения социологических исследований в России".

"Левада-центр" был включен решением Минюста в реестр НКО-"иностранных агентов" осенью 2016 года и с тех пор безуспешно обжалует это решение в российских судах. В январе 2017 центр подал жалобу в ЕСПЧ.

"Левада-центр" был создан как независимая организация в 2003 году, его коллектив первым начал проводить регулярные опросы общественного мнения в масштабах всей страны. Ведущие сотрудники организации прошли стажировку в исследовательских компаниях США и Западной Европы.

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