Источник: Гатилов проведет консультации на полях межсирийских переговоров

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов проведет консультации на полях шестого раунда межсирийских переговоров в Женеве, который продлится с 16 по 19 мая. Об этом ТАСС сообщил в понедельник дипломатический источник.

"Замглавы МИД Геннадий Гатилов прибывает в Женеву 16 мая для участия в консультациях", - сказал собеседник.

Гатилов проводил консультации на полях межсирийских переговоров во время двух предыдущих раундов, прошедших в Женеве с февраля по апрель текущего года.