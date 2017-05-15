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Источник: Гатилов проведет консультации на полях межсирийских переговоров

Политика
15 мая, 15:20 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, мая. /ТАСС

Собеседник агентства сообщил, что замминистра иностранных дел РФ прибудет в Женеву 16 мая

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ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов проведет консультации на полях шестого раунда межсирийских переговоров в Женеве, который продлится с 16 по 19 мая. Об этом ТАСС сообщил в понедельник дипломатический источник.

"Замглавы МИД Геннадий Гатилов прибывает в Женеву 16 мая для участия в консультациях", - сказал собеседник.

Гатилов проводил консультации на полях межсирийских переговоров во время двух предыдущих раундов, прошедших в Женеве с февраля по апрель текущего года.

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Гатилов, Геннадий Михайлович
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