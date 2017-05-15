МГТУ Баумана: хакерские атаки при обработке бюллетеней на выборах президента РФ исключены

Команда скипа Сидоровой не будет проходить отбор и сыграет на Олимпиаде-2018Спорт 15 мая, 16:11
Черчесов: сборная России поедет на тренировочный сбор в Австрию в составе 26 футболистовСпорт 15 мая, 16:08
Черчесов: все вратари сборной России, кроме Акинфеева, находятся в одинаковой ситуацииСпорт 15 мая, 16:06
Черчесов: двери в сборную России для футболистов Кокорина и Шатова не закрытыСпорт 15 мая, 16:04
Черчесов: сборная России имеет более молодых футболистов на позицию Игоря ДенисоваСпорт 15 мая, 16:01
Reuters: солдатский мятеж в Кот-д'Ивуаре набирает масштабыМеждународная панорама 15 мая, 15:56
Контейнерооборот порта Шанхай в апреле вырос на 5%Транспорт 15 мая, 15:54
Уральские ученые нашли новые доказательства того, что мамонты вымерли не по вине человекаНаука 15 мая, 15:43
Комитет по этике РФС 16 мая рассмотрит высказывания Павлюченко в адрес АриСпорт 15 мая, 15:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возможность хакерских атак на комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на президентских выборах 2018 года полностью исключена. Об этом сообщил ТАСС проректор по экономике и инновациям МГТУ имени Баумана Евгений Старожук.
Ранее Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана выиграл конкурс на производство комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ-2017), он готов поставить Центризбиркому РФ 2 тыс. "электронных урн" за 397,8 млн рублей. Тендер был объявлен в середине апреля. Исходя из предложенной МГТУ суммы контракта, один КОИБ будет стоить около 199 тыс. рублей.
"На этапе выборов наши КОИБы не будут подключены к интернету, поэтому воздействие через сеть на них в принципе невозможно. В техническом задании также не предусматривалось подключение к интернету, поэтому те хакерские атаки, о которых сегодня много говорят, эта опасность исключена в принципе", - сказал Старожук. По его словам, сама архитектура программного продукта такова, что на нее воздействовать невозможно, что, по его словам, подтвердили тесты.
Говоря об автоматизированных комплексах МГТУ имени Баумана, проректор добавил, что разработка вуза уже прошла апробацию на выборах в Южной Корее и Киргизии. "Вся разработка, то есть главный аппаратно-программный комплекс - это полностью разработка Бауманки, на сто процентов, это наша собственность. Здесь нет никаких импортных компонентов", - подчеркнул Старожук.
Используемые на выборах прозрачные урны и термопринтеры будут закупаться в Южной Корее. "Поскольку первые поставки мы должны сделать в июле, а вторую партию обеспечить до конца года, в такие краткие сроки провести локализацию железа невозможно", - отметил Старожук, уточнив, что контракт с ЦИК пока не подписан. "Мы 22 мая его подпишем и в июле поставим первую партию из 50 штук, а также проведем их сертификацию. Дальше, до декабря, мы должны поставить остальное - 1950 КОИБов", - заключил он.
12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica, наблюдались перебои в работе колл-центра российского сотового оператора "Мегафон".