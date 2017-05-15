МГТУ Баумана: хакерские атаки при обработке бюллетеней на выборах президента РФ исключены

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Возможность хакерских атак на комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) на президентских выборах 2018 года полностью исключена. Об этом сообщил ТАСС проректор по экономике и инновациям МГТУ имени Баумана Евгений Старожук.

Ранее Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана выиграл конкурс на производство комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ-2017), он готов поставить Центризбиркому РФ 2 тыс. "электронных урн" за 397,8 млн рублей. Тендер был объявлен в середине апреля. Исходя из предложенной МГТУ суммы контракта, один КОИБ будет стоить около 199 тыс. рублей.

"На этапе выборов наши КОИБы не будут подключены к интернету, поэтому воздействие через сеть на них в принципе невозможно. В техническом задании также не предусматривалось подключение к интернету, поэтому те хакерские атаки, о которых сегодня много говорят, эта опасность исключена в принципе", - сказал Старожук. По его словам, сама архитектура программного продукта такова, что на нее воздействовать невозможно, что, по его словам, подтвердили тесты.

Говоря об автоматизированных комплексах МГТУ имени Баумана, проректор добавил, что разработка вуза уже прошла апробацию на выборах в Южной Корее и Киргизии. "Вся разработка, то есть главный аппаратно-программный комплекс - это полностью разработка Бауманки, на сто процентов, это наша собственность. Здесь нет никаких импортных компонентов", - подчеркнул Старожук.

Используемые на выборах прозрачные урны и термопринтеры будут закупаться в Южной Корее. "Поскольку первые поставки мы должны сделать в июле, а вторую партию обеспечить до конца года, в такие краткие сроки провести локализацию железа невозможно", - отметил Старожук, уточнив, что контракт с ЦИК пока не подписан. "Мы 22 мая его подпишем и в июле поставим первую партию из 50 штук, а также проведем их сертификацию. Дальше, до декабря, мы должны поставить остальное - 1950 КОИБов", - заключил он.

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica, наблюдались перебои в работе колл-центра российского сотового оператора "Мегафон".