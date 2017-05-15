Замглавы МИД РФ и швейцарские парламентарии обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с делегацией парламентариев из Швейцарии состояние двусторонних отношений, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ. Швейцарскую делегацию возглавляет председатель Национального совета Федерального собрания - нижней палаты швейцарского парламента - Йюрг Шталь.
"Были обсуждены актуальные вопросы российско-швейцарских отношений, а также широкий круг тем международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и на Украине, перспективы взаимодействия Москвы и Берна на многосторонних площадках", - отметили в министерстве.
При этом, как указали в МИД, Титов и Шталь отметили конструктивный характер двусторонних связей и устойчивую динамику контактов высокого уровня в различных областях.
Спикер Национального совета Швейцарии находится в России с официальным визитом, во время которого у него также запланированы встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и с представителями парламентской группы дружбы "Россия - Швейцария". 17 мая Шталь выступит на Петербургском международном юридическом форуме.