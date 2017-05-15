Поклонская готова встретить в Крыму главу "Меджлиса крымских татар"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова лично встретить на полуострове председателя запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, которой выразил готовность выступить свидетелем по делу о массовых беспорядках 26 февраля 2014 года у здания парламента республики.

"Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым. Ну что ж, готова встретить", - сказала парламентарий.

"Рада буду, если он прибудет со своими соучастниками: (бывшим вице-премьером Крыма Ленуром) Ислямовым, (депутатом Верховной рады Мустафой) Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом. <…> Этот список можно продолжать и продолжать. Может, наконец, и народ Украины вздохнет спокойно без этих лжеправителей", - добавила она.

Председатель меджлиса Рефат Чубаров ранее заявил журналистам в Киеве о своем намерении дать показания в Верховном суде Крыма в качестве свидетеля защиты в деле Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания парламента республики. Адвокат Чийгоза Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил, что после оформления необходимых документов заявит суду ходатайство о вызове и допросе Чубарова. "В соответствии со статьей УПК РФ свидетелю будет предоставлен иммунитет от любой формы преследования", - написал Полозов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что Чубаров, делая подобные заявления, "занимается самопиаром" и вряд ли в действительности захочет посетить Крым. "Лидер меджлиса прекрасно знает, что его "объективные" показания по делу Ахтема Чийгоза - дело второстепенное, а вот за диверсии и организацию блокад спросят в первую очередь. Рефат Чубаров даже в страшном сне не видит свой приезд на полуостров", - заявил Бальбек в беседе с корреспондентом ТАСС.

Дела против "меджлиса"

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента погибли два человека, еще 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, он предстал перед судом, но свою вину не признает. Сейчас в суде идет допрос свидетелей защиты обвиняемого. Ранее был завершен допрос потерпевших и свидетелей обвинения, в том числе был допрошен глава Крыма Сергей Аксенов.

После воссоединения Крыма с Россией сторонники бывшего вице-премьера региона Ленура Ислямова, а также депутатов Верховной рады Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова покинули полуостров и выступили инициаторами продовольственной, транспортной, а затем и энергетической блокады Крыма. В частности, они заблокировали пропуск грузовых автомобилей, а также нарушили работу линий электропередачи, по которым на полуостров подавалось электричество. Также Чубаров и Джемилев ранее неоднократно высказывались в СМИ в поддержку продовольственной блокады полуострова.

Иск о признании экстремистской организацией "Меджлиса крымско-татарского народа" был подан прокурором Крыма Поклонской 15 февраля 2016 года в Верховный суд республики, который поддержал доводы истца. Чуть позже, в сентябре прошлого года, Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя решение о запрете деятельности меджлиса крымских татар, заявил, что тем самым суд положил конец попыткам этой организации дестабилизировать ситуацию на полуострове.