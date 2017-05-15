Верховный суд РФ ликвидировал организацию "Всероссийский Азербайджанский конгресс"

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ сегодня удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" (ВАК) из-за несоответствия его устава российскому законодательству, передает корреспондент ТАСС.
"Удовлетворить заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации "Всероссийского Азербайджанского конгресса", - огласил решение судья.
Как сообщили ранее в Минюсте, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации было установлено, что положения ее устава не соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
"На основании выявленных нарушений, руководствуясь положениями закона "Об общественных объединениях", Минюстом России в адрес президиума центрального совета общероссийской общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства РФ. Срок для устранения нарушений истек 17 октября 2016 года, а поскольку организацией не устранены указанные в предупреждениях нарушения, Минюст обратился в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением о ликвидации организации", - сказали ранее в Минюсте.
В свою очередь представители ВАК заявили в суде о том, что предпринимали попытки устранить выявленные Минюстом нарушения, но ведомство не утвердило документ. "Ликвидация организации со всеми отделениями - это несоразмерная мера, которая не соответствует тем формальным вещам, о которых сообщает представитель Минюста. В результате этого решения трехмиллионная азербайджанская диаспора в Москве останется без руководства", - сказал представитель организации.
Решение Верховного суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.
В свою очередь представители "конгресса" заявили в суде о том, что предпринимали попытки устранить выявленные Минюстом нарушения, но ведомство не утвердило документ. "Ликвидация организации со всеми отделениями - это несоразмерная мера, которая не соответствует тем формальным вещам, о которых сообщает представитель Минюста. В результате этого решения трехмиллионная азербайджанская диаспора в Москве останется без руководства", - сказал представитель организации.
Решение Верховного суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.