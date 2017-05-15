Минвостокразвития: Путин и Си Цзиньпин пообщались в дружеской и откровенной атмосфере

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ПЕКИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Переговоры лидеров России и Китая были обстоятельными, прошли в доброжелательной, дружественной и откровенной атмосфере. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
"Я бы сказал, что это был разговор очень хороших друзей, откровенный и доброжелательный. Есть актуальная мировая внешнеполитическая повестка дня, наши лидеры ее обсудили. Есть актуальные вопросы экономического сотрудничества, они тоже были обсуждены. Переговоры были очень обстоятельными, конструктивными", - отметил министр.
Глава ведомства также рассказал, что после двусторонней встречи глав государств 14 мая между российской и китайской стороной состоялся "деловой завтрак" в менее формальной обстановке. "Везде звучала тема Дальнего Востока, и на форуме, и в ходе переговоров с руководством Китайской Народной Республики. Это не удивительно: Дальний Восток - это то место, где встречаются великая европейская цивилизация и великая азиатская цивилизация. Именно здесь сам Бог велел нам сопрягаться, сопрягать усилия по экономическому развитию", - подчеркнул Галушка.